Індія успішно посадила на Місяць апарат "Вікрам" з місяцеходом на борту

Індійський посадковий модуль "Вікрам" з місяцеходом "Прагян" міжпланетної станції Chandrayaan-3 у середу, 23 серпня, здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень (ISRO).

Посадка відбулася о 15:32 за Києвом у районі Південного полюса Місяця. "Ми здійснили м'яку посадку на Місяць. Індія на Місяці", - заявив голова ISRO Шрі Соманат.

Індія стала четвертою країною після СРСР, США та Китаю, яка посадила свій апарат на Місяці.

Тепер місячний ровер масою 20 кг має з'їхати з платформи та розпочати проведення хімічного аналізу поверхні Місяця. Загалом місія розрахована на 14 діб.

Запуск ракети LVM3 з автоматичною міжпланетною станцією Chandrayaan-3 було здійснено 14 липня зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота. 5 серпня станцію було виведено на навколомісячну орбіту.

Майже одночасно з індійською до Місяця прибула російська станція "Луна- 25", але її спроба здійснити посадку була невдалою - апарат розбився об поверхню супутника Землі.

За матеріалами Forbes Україна