Іран уклав з Росією угоду про купівлю винищувачів Су-35

Постійне представництво Ірану при ООН сьогодні, 11 березня, анонсувало завершення укладання з Росією контракту про придбання винищувачів четвертого покоління Су-35.

Про це інформує іранське видання IRIB.

Представники держави в ООН оголосили, що винищувачі Су-35 були технічно прийнятні для країни, і після жовтня 2020 року й закінчення дії обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь, заснованих на резолюції ООН No2231, контракт на їхню закупівлю був фіналізований.

Іранські ЗМІ стверджують, що російський винищувач "є одним із найпотужніших винищувачів четвертого й більше покоління у світі".

Жодних деталей - ані про вартість конракту, ані про кількість винищувачів, які отримає Іран від Росії - публічно не наводиться. IRIB натомість повідомило, що Іран вів переговори про закупівлю винищувачів із кількома іншими неназваними країнами.

Раніше ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти китайської мережі компаній, які постачали деталі Ірану і брали участь у виробництві безпілотників для експорту в РФ. Зокрема йдеться і про БПЛА Shahed-136, якими Росія атакує Україну.

Раніше телеканал Sky News із посиланням на власне джерело повідомив, що