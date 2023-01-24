Іспанія може відремонтувати танки Leopard протягом місяця, - ЗМІ

Іспанія продовжує відкладати рішення про передачу Україні танків німецького виробництва Leopard. Міністерка оборони Маргарита Роблес заявляла, що відправлення поки що неможливе через їхній стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Видання повідомляє, що танки можуть бути передані Україні, однак, на ремонт техніки потрібно близько місяця.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес дистанціювався від пропозиції Польщі створити коаліцію для постачання танків Leopard до України. Він закликав членів ЄС до єдності при ухваленні рішення про постачання цих бойових танків.

При цьому міністр відмовився повідомляти подробиці про те, скільки танків Leopard 2 Іспанія може відправити в Україну, якщо зрештою буде досягнуто згоди до ЄС, що включає Німеччину.

"Ми ясно дали зрозуміти, що маємо підтримувати Україну у військовому відношенні. У всьому, що їй необхідно, у будь-який час, щоб захистити її незалежність та суверенітет", - заявив Альбарес.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони генерал Вальдемар Скшипчак заявляв, що найбільше танків Leopard 2 Україні повинні передати Німеччина та Іспанія. Він також висловив думку, що міжнародна коаліція повинна була б зібрати разом до 300 танків для України, аби сформувати сильне бронетанкове ядро для протидії російським окупантам. За матеріалами LB.ua