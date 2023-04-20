Іспанія передасть Україні новий пакет військової допомоги

21 квітня під час засідання у Рамштайні міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосить про нову військову допомогу Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

Повідомляється, що під час засідання у форматі "Рамштайн" Роблес підтвердить безперервність іспанської підтримки, підтвердить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує надавати Міноборони.

"(Міністр оборони, - ред.) оголосить про те, що найближчим часом буде відправлено нові партії матеріальних засобів для задоволення першочергових потреб, озвучених міністром Олексієм Резніковим під час його візиту до Мадрида 12 квітня", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що нові постачання спрямовані на посилення Збройних сил України в таких галузях, як мобільність, бронювання та захист сухопутних військ, протиповітряна оборона, захист і проєктування морських і амфібійних сил.

"Останнє вважається ключовим для забезпечення безпеки "зеленого" морського маршруту, який дає змогу вивозити українське зерно через Чорне море, що є необхідним для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та надання допомоги африканським і азійським країнам, які найбільше постраждали від голоду", - ідеться в повідомленні.

Іспанія розпочала передачу танків Leopard 2 Україні.

Після отримання дозволу від Берліна, у січні іспанський уряд вирішив передати Україні шість танків Leopard 2А4 німецького виробництва.

У березні Іспанія пообіцяла відправити Україні машини після католицького Великодня 9 квітня.

Однак 5 квітня стало відомо, що Leopard 2А4 відправлять в Україну у другій половині місяця. За матеріалами UA.News.