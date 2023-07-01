Іспанія стала 21-ю країною, яка підписала з Україною декларацію про НАТО

Іспанія стала 21 країною-членом НАТО з 31, яка підписала з Україною спільну декларацію про підтримку вступу України до Альянсу.

Про це на прес- конференції у Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом заявив президент України Володимир Зеленський.

У декларації прямо не йдеться про те, коли Україна має отримати запрошення до НАТО. Київ наполягає на тому, щоб на майбутньому саміті у Вільнюсі Київ отримав чіткі гарантії набуття союзу після завершення війни з Росією.

Зеленський на прес-конференції також прокоментував останні воєнно-політичні події. Він, зокрема, сказав, що досі немає графіка навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16, і здивувався тим, що західні партнери, як він висловився, затягують початок навчання. Також президент України знову назвав тривожною ситуацію навколо Запорізької АЕС, де, за оцінками українських спецслужб, Росія може готувати ядерну провокацію.