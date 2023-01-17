Іспанія зараз не розглядає передачу Україні танків - МЗС

Іспанія наразі не розглядає постачання в Україну танків західного зразка.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у Давосі, пише "Європейська правда".

"Відправлення танків наразі не розглядається Іспанією", - сказав він під час дискусії з президентами Польщі і Литви в рамках Всесвітнього економічного форуму.

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"Станом на сьогодні не розглядається", - додав Альбарес пізніше у розмові з кореспондентом іспанського видання El Mundo.

Він зазначив, що на наступній зустрічі міністрів оборони країн-союзниць Іспанія підтримає заходи заради "найкращого для України".

Президент Польщі Анджей Дуда під час дискусії висловив сподівання, що кілька країн нададуть Україні танки Leopard 2.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив переконання, що "Німеччина надасть танки Leopard Україні, яка бореться з російським вторгненням".

15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.