Ізраїль надасть Україні понад $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури

Ізраїль надасть понад 200 млн доларів на розбудову медичної інфраструктури, опікуватиметься питаннями охорони здоров'я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження.

Про це заявив міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Глава ізраїльської дипломатії також відзначив, що його візит до Києва є ще одним свідченням на користь поточної підтримки українського народу.

Він акцентував і на значній гуманітарній допомозі Україні, наданій Ізраїлем минулого року: "Ми розвернули наш польовий шпиталь "Сяюча зірка", через який пройшли понад 7 тисяч пацієнтів, ми також приймали хворих та поранених українських громадян у лікарнях. Ми поділилися досвідом Моссаду, який надавав підготовку для тисяч українських експертів у сфері управління невідкладними ситуаціями, а також подолання посттравматичних синдромів".

Елі Коен підкреслив, що пишається бути разом з Україною в ці складні часи й запевнив, що Ізраїль надаватиме підтримку і надалі.

"Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 млн доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питанням охорони здоров'я та психологічною допомогою. Я також зазначив, що ми будемо допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України", - заявив міністр.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув у четвер до Києва - вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.