Кабмін ухвалить остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з Ізраїлем найближчими днями

Про це повідомив посол України у цій країні Євген Корнійчук, його цитує Інтерфакс-Україна.

Він пояснив, що якщо Україна все ж таки піде на такий крок, то це буде дія, спрямована проти Ізраїлю як держави.

"Це буде дія, спрямована проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не ухвалене, але буде ухвалено найближчими днями", - сказав Корнійчук.

Посол також зазначив, що такий варіант почали розглядати через проблеми, які виникають в українських громадян під час в'їзду до Ізраїлю.

"У наших біженців проблеми із самого початку російської агресії. Коли наші біженці, головним чином жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках притулку, перше з чим вони стикаються - у них забирають паспорт, які довго утримують в аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після цього близько 10% українців відмовляють у в'їзді. Це неприйнятно", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, нещодавно посольство України в Ізраїлі повідомило, що якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані на юдейський Новий рік буде заборонений.