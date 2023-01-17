Кіссінджер підтримав ідею вступу України до НАТО

Ідея нейтральної України в нинішніх умовах більше не має сенсу, заявив Кіссінджер під час виступу в Давосі. Водночас він виступив за діалог із Москвою та закликав не допустити війни між Заходом та РФ.

Колишній держсекретар США, лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссінджер вважає, що членство України в НАТО було б "адекватним результатом" нинішньої війни РФ проти неї.

"До цієї війни я був противником членства України в НАТО, тому що побоювався, що це покладе початок саме тому процесу, який ми спостерігаємо зараз", - сказав Кіссінджер у вівторок під час свого віртуального виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. "Тепер, коли цей процес досяг такого рівня, ідея нейтральної України в цих умовах більше не має сенсу", - сказав Кіссінджер, якого цитує AFP.

Він також додав, що США мають продовжувати підтримувати та посилювати свою військову підтримку України до припинення бойових дій. За його словами, мирні перемовини мають розпочатися після того, як Україна поверне собі території, окуповані Росією після вторгнення. Крім того, Кіссінджер висловив своє "захоплення президентом України та героїчною поведінкою українського народу", пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас ексдержсекретар США виступив за діалог із Москвою та закликав не допустити війни між Заходом та РФ. Кіссінджер наголосив на важливості надання Росії можливості приєднатися до міжнародної системи, і виступив за діалог з Росією, вказуючи на те, що на її території розташована ядерна зброя.

Дипломатичний процес може допомогти Росії "переоцінити свою історичну позицію, яка була сплавом потягу до культури Європи і страху перед домінуванням Європи", вважає Кіссінджер.

Суперечка щодо "здачі українських територій"

У травні минулого року, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що в переговорах між Україною та Росією треба "повернутися до колишнього статусу-кво". Багато ЗМІ та політиків інтерпретували ці слова як заклик до Києва відмовитись від частини своїх територій задля досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки німецькому диктатору Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. "З глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке відчуття, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а 1938", - сказав тоді Зеленський.

На початку липня Кіссінджер в інтерв'ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати території. "Зараз Росія, як і раніше, окупує 15 відсотків довоєнної території України. Вони мають бути повернуті Україні, перш ніж можна буде встановити припинення вогню. Спірна територія - це невеликий куточок Донбасу, близько 4,5 відсотка, та Крим. Я не говорив, що територію треба віддавати. Я просто мав на увазі, що вона повинна мати окремий статус у будь-яких переговорах. Я беззастережно за свободу України та її значну роль у Європі", - сказав він. За матеріалами Deutsche Welle