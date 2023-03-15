Китай, Іран і Росія проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці

Китай, Іран і Росія сьогодні почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці, повідомляє CNN з посиланням на заяву міністерства оборони Китаю.

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня.

У заяві йдеться, що навчання базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках.

У лютому видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела повідомило, що Китай має намір постачати російській армії дрони-камікадзе свого виробництва. За даними видання, близько сотні безпілотників мають бути відправлені до Росії вже на початку квітня.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "дуже чітко попередив" Китай про наслідки надання військової підтримки Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

За матеріалами Радіо Свобода