Китай підтримав продовження "зернової угоди"

Україна та Китай підтримали необхідність належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Питання реалізації програми "Зерно з України" під час телефонної розмови обговорили президенти України Володимир Зеленський і КНР Сі Цзіньпін, повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що український лідер поінформував китайську сторону про реалізацію глобальної гуманітарної програми "Зерно з України". Під час розмови сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Зеленський підкреслив готовність України залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки. Він також підкреслив, що нині українські порти є заручниками російської агресії та заблоковані державою-агресором, а з ними - експортні шляхи.

Сьогодні, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

З 10 квітня російська сторона в Спільному координаційному центрі у Стамбулі в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. росіяни почали формувати власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що суперечить умовам ініціативи та неприйнятно для України.

Представники України та Туреччини під час переговорів 18 квітня дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.

Тим часом 25 квітня Європейська комісія не змогла домовитися з сусідами України про розблокування експорту зерна. За матеріалами UA.News