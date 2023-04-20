Китай відмовився постачати озброєння ПВК "Вагнер" - FT

Приватна військова компанія "Вагнер", що відіграє значну роль в атаках російських сил на Бахмут, намагалась закупити озброєння у Китаї, повідомляє Financial Times із посиланням на документи із витоку даних Пентагону. Видання зазначає, що в представники компанії Євгєнія Прігожина на початку 2023 року "шукали боєприпаси та обладнання" у Китаї, але без успіху.

"Прямий запит "Вагнера" до Китаю свідчить про певну впевненість, що Пекін буде відкритий для озброєння Москви, виходячи за рамки інших нелетальних форм підтримки військової кампанії, наданої китайськими компаніями", зазначає FT.

У вивченому звіті з витоку Пентагону зазначається, що станом на початок січня, Китай не відправляв жодної зброї та не мав контактів з "Вагнером" щодо її постачання.

У цих же документах нібито американської розвідки зазначається про успішні спроби ПВК "Вагнер" купити зброю у Білорусі та Сирії. На початок січня Білорусь вже постачала "невизначене" озброєння "вагнерівцям", а також зобов'язалася поставити 300 тис гранатометних пострілів ВОГ-17. Також у звітах є дані про незначні закупівлі компанією у Сирії гранатометів СПГ-9 та гранат до них.

У звіті є дані про контакти представників ПВК "Вагнер" у Туреччині, де вони шукали можливості постачання безпілотників, систем радіоелектронної боротьби, контрбатарейних систем і гаубичної артилерії. За даними у звіті, турецькі контакти повідомили "вагнерівцям", що не можуть експортувати все із запитуваної зброї (гаубиці, системи контрбатарейної боротьби засоби боротьби з безпілотниками).

В іншому звіті, включеному до документів з витоку, зазначається, що на початку лютого "вагнерівці" зустрілися з турецькими контактами та повідомили, що президент Малі може придбати зброю в Туреччині від імені ПВК "Вагнера" ніби задля роботи у Малі.

У витоку даних Пентагону міститься інформація про можливе постачання Китаєм летальної зброї Росії. Реагуючи на це, глава МЗС КНР Цинь Ган заявив, що Китай не буде постачати зброю жодній зі сторін війни в Україні. Після цього у Офісі президента України заявили, що у зброї, якою Росія б'є по Україні все частіше знаходять компоненти з Китаю. Після візиту міністра оборони Китаю до Москви західні аналітики заявили про те, що Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю. За матеріалами ZN.ua