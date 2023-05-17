Комітет закордонних справ Палати представників США підтримав проєкт резолюції про спецтрибунал для Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Комітет рекомендував Палаті представників на загальному голосуванні підтримати резолюцію H.Res.81 "Щодо заклику до Президента підтримати створення Спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України".

"Ми чули від генпрокурора України про жахливі звірства. Мені довелося побувати з ним у Бучі та побачити місця масових поховань і розстріляних у потилицю дітей. Я вважаю, що створення Спеціального трибуналу є доцільним", - зазначив голова комітету Майкл Маккол.

Автор резолюції, конгресмен Білл Кітинг заявив, що ухвалення документа є важливим, щоб притягти Росію до відповідальності за її наміри в цій незаконній війні.

Як повідомлялося, резолюція була внесена на розгляд Палати представників Конгресу США 31 січня 2023 року конгресменом Біллом Кітингом за співавторства 25 законодавців.