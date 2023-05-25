Контактна група з оборони України провела 12-те засідання у форматі "Рамштайн"

На ньому країни погодили план навчання українських льотчиків на різних типах літаків, у тому числі F-16. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу за підсумками зустрічі.

- Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання важливі для координації контактної групи, - розповів Остін.

За його словами, лідерство в коаліції, яка займатиметься навчанням наших льотчиків, взяли на себе Нідерланди та Данія. Найближчими тижнями представники цих держав вестимуть діалог з Норвегією, Польщею, Бельгією та Португалією, які також виявили бажання приєднатися.

- Ми очікуємо, що до цієї важливої місії приєднаються й інші. Наразі початок цього навчання пілотів є важливим прикладом прихильності до підтримки України. У наступні тижні буде розроблено тренувальну інфраструктуру, - наголосив глава американського Міноборони.

Також під час зустрічі міністр оборони Олексій Резніков виступив із доповіддю про чинну ситуацію на фронті та потреби України на найближчі місяці. Сторони розглянули три ключові питання, серед яких - посилення наземної системи протиповітряної оборони України. Представники країн заявили, що повторно розглянуть свої резерви, тоді як США укладуть контракти із приватними компаніями для постачання додаткових систем ППО в Україну.

Ще однією важливою темою для обговорення є плани довгострокової підтримки України. Зокрема йшлося про створення підприємств з ремонту військової техніки для нашої країни.