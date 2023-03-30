Король Чарльз III у своєму виступі в Бундестазі говорив про війну в Україні

Король Сполученого Королівства Чарльз III у своєму виступі в Бундестазі говорив про війну в Україн, повідомляють німецькі ЗМІ. «Незліченні життя знищуються, людська гідність і свобода брутально потоптані, безпека Європи знаходиться під загрозою, як і наші демократичні цінності. Але світ не стояв осторонь. Ми шоковані жахливими руйнуваннями. Але ми можемо черпати мужність із нашої єдності. Єдністю захистити Україну та зберегти мир», - сказав Чарльз.

Потім королівська пара вирушила до Центра українських біженців у колишньому аеропорту Тегель у Берліні. Король Чарльз III розмовляв з людьми з України разом із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і мером Берліна Францискою Ґіффай.

Під час візиту, який тривав майже годину, Чарльз поспілкувався з сім'єю біженців, представниками організацій допомоги та помічниками. У кімнатах прильоту йому також пояснили порядок прийняття українців. На цьому його перебування в столиці закінчилося