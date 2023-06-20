Кремль не досяг жодної стратегічної мети - глава МЗС Польщі

Досі жодної стратегічної мети Кремля не досягнуто, але війна, яка триває, вплинула на безпрецедентну співпрацю між Україною й НАТО і зростання значення Альянсу.

Про це заявив глава МЗС Збігнєв Рау 19 червня, відкриваючи зустріч послів у Варшаві, повідомляє Polskie Radio з посиланням на агентство PAP.

Рау закликав до співпраці й рішучості в досягненні цілей та боротьбі з дезінформацією. Він наголосив, що в ситуації агресії проти України країни Заходу виявилися єдиними й солідарними, а НАТО - важливішим альянсом, ніж будь-коли раніше.

Глава польського МЗС зазначив важливість рішучості, яку в цій ситуації виявляють країни, які протистоять російській агресії, і важливість підтримки України - і військової, і політичної, і гуманітарної.

За його словами, варто пам'ятати, що війна в Україні спричиняє довгострокові негативні явища, які впливають на весь світ. Серед них він назвав зростання інфляції, проблеми на продовольчому ринку, із транспортуванням вантажів, підвищенням вартості сировини й збільшенням міграції. За матеріалами Гордон.