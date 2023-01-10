Латвія може знову надати Україні ЗРК Stinger

Латвія може знову надати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger, повідомила міністр оборони Інара Мурнієце, коментуючи майбутню військову допомогу Україні.

Як повідомляє Латвійське суспільне телебачення, Мурнієце зазначила, що в другій половині січня на базі ВПС США у Рамштайні (Німеччина) відбудеться засідання щодо майбутньої військової допомоги Україні.

"Фактично український фронт - це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на запит президента Володимира Зеленського", - сказав міністр.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість відправлення зброї в Україну та навчання українських солдатів. Водночас з огляду на раніше надану допомогу Україні Латвія могла б ще раз надати зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Міністр вважає, що Україна також високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, які постачає Латвія, тож ці постачання також могли б тривати.

Війна в Україні показала, що Латвія також має серйозніше подумати про зміцнення системи ППО, додала Мурнієце. За матеріалами Інтерфакс-Україна