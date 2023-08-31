Латвія витрачає більше ніж 1% ВВП на допомогу Україні, - пані міністр оборони Мурнієце

На гуманітарну та військову допомогу Україні Латвія виділяє понад 1% від національного ВВП, зазначила глава Міноборони Інара Мурнієце.

Мурнієце заявила, що Латвія підтримує усі ініціативи для посилення обороноздатності України.

"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов'язання надати таке тренування для 3 000 українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших Збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - сказала Мурнієце.

Також вона підтримала пропозицію щодо збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру. За матеріалами Укрінформ