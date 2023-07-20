Лідери США, Японії та Південної Кореї проведуть перший тристоронній саміт - ЗМІ

Лідери Сполучених Штатів, Японії та Південної Кореї планують у серпні провести перший тристоронній саміт, головним питанням якого стане стримування ядерних і ракетних загроз із боку КНДР.

Про це з посиланням на джерела в японському уряді повідомляє Kyodo, передає Укрінформ.

Очікується, що Джо Байден, Фуміо Кішіда і Юн Сок Йоль зустрінуться 18 серпня у президентській резиденції Кемп-Девід у Мериленді поблизу Вашингтона.

Їхня зустріч стане першим окремим самітом між лідерами США, Японії та Південної Кореї, хоча вони втрьох і зустрічались раніше на полях міжнародних заходів.

Востаннє Байден, Кішіда і Юн проводили зустріч у травні в Хіросімі на полях саміту Групи семи, але через насичений графік їхня розмова тривала лише кілька хвилин. Тоді ж американський президент запросив лідерів Японії і Південної Кореї до Сполучених Штатів на офіційний саміт.

Головним питанням майбутньої зустрічі, найімовірніше, стане відповідь на запуски Північною Кореєю балістичних ракет.

Японія і Південна Корея є головними союзниками США в Азії, однак через їхню суперечку, пов'язану з подіями Другої світової війни й окупацією японськими військами Корейського півострова, відносини між Токіо і Сеулом тривалий час були напруженими. Імпульс для більш тісних тристоронніх відносин посилився, коли Юн відвідав Токіо у березні, що стало першим візитом південнокорейського лідера за багато років, та домовився з Кішідою припинити конфліктувати через минуле.

Після покращення двосторонніх відносин Японія і Південна Корея посилили координацію політики зі Сполученими Штатами, вийшовши за рамки загроз із боку Північної Кореї та розширивши взаємодію на інші питання - від війни Росії проти України до ланцюгів постачання критично важливих матеріалів.

Сполучені Штати Америки та Південна Корея провели в Сеулі установче засідання Консультативної групи з ядерних питань, створеної в рамках механізму розширеного стримування ракетно-ядерних загроз із боку КНДР.