Лінкявічюс сподівається, що Україні швидше дадуть літаки після інциденту з американським БПЛА

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що інцидент з американським безпілотником над Чорним морем прискорить рішення щодо постачання винищувачів Україні.

Про це дипломат написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Сподіваюсь, що військова провокація росії проти американського безпілотника у Чорному морі допоможе прийняти рішення про прискорене постачання винищувачів Україні", - зазначив Лінкявічюс.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок два російські літаки СУ-27 здійснили над Чорним морем непрофесійне перехоплення безпілотного дрона MQ-9 Розвідувального управління ВПС США. Причому російський літак пошкодив пропелер американського безпілотника, внаслідок чого той втратив керування та впав у міжнародних водах.

Зовнішньополітичне відомство США офіційно передало росії рішучий протест через непрофесійні дії пілотів рф, що призвели до падіння американського дрона в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У середу, 15 березня, відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн". Союзники України проведуть уже десяті переговори оборонної контактної групи.