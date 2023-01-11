Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки - Науседа

Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським та лідером Польщі Анджеєм Дудою у Львові, повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки..." - сказав Науседа.

Він згадав про останню зустріч з президентом Зеленським 23 лютого 2022 року, "буквально за кілька годин до початку війни".

"Вже тоді ми знали, що держава-терорист не буде тихою і дійсно розпочне цю війну. Але ми не очікували, що вони будуть діяти як справжні дикуни. Сьогодні ми хочемо, щоб ця війна закінчилася перемогою України", - сказав президент Литви.

Дуда на зустрічі у Львові пообіцяв, що Україна отримає роту німецьких танків Leopard найближчим часом