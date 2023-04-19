Литва пропонує побудувати з Латвією спільний військовий полігон для посилення НАТО

Комітет національної безпеки та оборони Сейму Литви просить Міністерство національної оборони оцінити можливість створення спільного з Латвією військового полігону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Литви Лаурінаса Касчюнаса, яку приводить Verslo zinios.

"Латвія будує полігон зовсім недалеко від кордону з Литвою і ми пропонуємо подумати, чи можливо його спільне будівництво, щоб у нас був великий тренувальний простір. По суті це підніме нас зовсім на інший рівень", - йдеться у заяві.

Касчюнас сказав, що латвійці планують обладнати біля кордону з Литвою полігон, але поки що неясно, наскільки він буде великим.

"Йдеться про найбільший полігон в регіоні, тому можна говорити про спільний проєкт, який загалом буде дуже великим", - сказав голова комітету.

Він наголосив, що дефіцит полігонів на Заході величезний. Якщо разом із Латвією буде створено спільний полігон, союзники з НАТО самі були б зацікавлені у тому, щоб приїхати на тренування.

Серед іншого, готуючись до прийому німецької бригади, Литва минулого року почала облаштовувати новий військовий полігон у Руднінкаї. Сейм визнав військовий полігон Руднінкай, який займає площу близько 17 тисяч гектарів, особливо важливим об'єктом.

Міністр оборони Литви Арвідас заявляв, що НАТО має бути готовим до того, що Росія зробить спробу вторгнення до країн Балтії.

Президент Латвії Егілс Левітс заявляв, що весь світ має підтримувати Україну зараз, аби після її перемоги у війні з РФ можна було б створити нову архітектуру безпеки.