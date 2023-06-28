Лукашенко потрібна ПВК "Вагнер" у грі проти Кремля - ISW

Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" у Білорусі, щоб виторгувати собі простір для маневру, аби збалансувати проти кампанії Кремля з поглинання Білорусі через так звану Союзну державу.

Лукашенко докладно описав, як він втрутився у конфлікт Путіна і Пригожина таким чином, що - якщо розповідь Лукашенки правдива - демонструє, що він є політично підкованим актором, здатним здійснювати вплив у вищих ешелонах російської політики, пише ISW (Інститут вивчення війни). Далі - переклад ключових моментів звіту, що стосуються цієї теми.

Лукашенко описав, як йому вдалося досягти угоди між Путіним і Пригожиним, який відмовлявся відповідати на телефонні дзвінки президента, вміло залучивши обидві сторони безпосередньо та через заступника міністра оборони Росії Юнус-Бека Євкурова та директора ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова.

Розгорнутий звіт Лукашенко свідчить про те, що він успішно влаштував кризу в найближчому оточенні Путіна. Лукашенко втрутився, щоб бути посередником, ймовірно, частково, щоб сигналізувати Путіну та іншим високопосадовцям Кремля, що Москва не повинна грати з РБ і що Мінськ має здатність діяти успішно та незалежно в російській політиці. Вихваляння Лукашенко своєю здатністю маніпулювати владними агентами в найближчому оточенні Путіна є принизливими для Путіна, незалежно від того, правда це чи ні. Той факт, що Путін не оскаржив презентацію Лукашенко подій і фактично публічно подякував Лукашенко, є ще більш принизливим.

Лукашенко, ймовірно, прагне тісно контролювати будь-які сили групи "Вагнера", які просуваються в Білорусь. Він наголосив, що група "Вагнера" не відкриватиме центри вербування в Білорусі, як це було в Росії, але білорусам - і, ймовірно, іншим громадянам - буде дозволено приєднуватися до "Вагнера" в Білорусі. Опис Лукашенко свідчить про те, що група "Вагнера" в першу чергу виступатиме як навчальний та консультативний партнер для білоруських військових. Лукашенко заявив, що війська "Вагнера" мають більше підготовки, ніж білоруські військові, і що білоруські військові могли б скористатися бойовим досвідом групи "Вагнера". Лукашенко заперечив заяви про те, що білоруська влада вже почала створювати польові табори для бійців групи "Вагнера", але сказав, що Білорусь створить табори, якщо "Вагнер" попросить їх.

Також, як вважають в ISW, Лукашенко може спробувати використати групу "Вагнера" в Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність білоруської армії від російської армії для виконання вищих оперативних функцій. За матеріалами Контракты.ua