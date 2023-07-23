Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив візит до Росії де зустрівся з Володимиром Путіним. Під час зустрічі Лукашенко заявив, що його починають "напрягати" найманці з групи "Вагнера". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на російські ЗМІ.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Після збільшення кількості вагнерівців у Білорусі, сусідня Польща почала передислоковувати свої війська на схід, щоб захиститись від можливих спроб атак з території Білорусі.

На ці дії відреагував президент Білорусі під час зустрічі з Володимиром Путіним.

"Нас почали напрягати вагнерівці - хочуть на Захід "на екскурсію"", - сказав білоруський диктатор Олександр Лукашенко, на нібито ідеї вагнерівців атакувати сусідню країну.

Разом з тим президент Білорусі привіз для Володимира Путіна карту, яка нібито вказувала на місце можливого перекидання польських військових у бік кордону Білорусі, яка разом з Росією є частиною Союзної держави. За інформацією Олександра Лукашенка польські сили розмістились за 40 км від білоруського Бреста, та за 100 км від міста Гродно.

Під час зустрічі Путін оголосив, що зустрічі між президентами триватимуть два дні та завершаться спільною пресконференцією у понеділок, 24 липня.