Макрон підписав закон про підвищення пенсійного віку

Президент Франції Еммануель Макрон промульгував закон про пенсійну реформу, включаючи підвищення пенсійного віку до 64 років, ідеться в тексті, офіційно опублікованому в Journal Officiel вранці в суботу, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Президент Франції Еммануель Макрон промульгував закон про пенсійну реформу, включаючи підвищення пенсійного віку до 64 років, ідеться в тексті, офіційно опублікованому в Journal Officiel вранці в суботу, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Публікація закону в Journal Officiel - офіційному бюлетені Франції, поява закону у якому означає, що він був введений у дію - відбулася після того, як конституційний суд країни схвалив план Макрона в п'ятницю.

Президент Макрон мав 15 днів після затвердження більшої частини законопроекту Конституційною радою, щоб поставити свій підпис, надавши йому силу закону. "До Кодексу соціального страхування вносяться зміни (...) У абзаці першому слово "шістдесят два" замінено словом "шістдесят чотири", - йдеться в офіційному тексті.

Після схвалення непопулярного законопроекту Конституційною радою Франції прем'єр-міністр країни Елізабет Борн оголосила, що це рішення "знаменує кінець інституційного та демократичного шляху цієї реформи", додавши, що "немає переможця" в тому, що перетворилося на загальнонаціональне протистояння і найгірші соціальні заворушення у Франції за останні роки.

Що стосується опозиції, то в останній спробі французькі профспілки закликали Макрона не підписувати реформу. "Враховуючи масове неприйняття цієї реформи (суспільством), профспілки урочисто просять його не промульгувати цей закон, єдиний спосіб заспокоїти гнів, який виражається в країні", - ідеться у спільній заяві, надісланій AFP.

Профспілки та опозиційні законодавці сподівалися на рішення про скасування змін, які Макрон відстоював під час своєї першої президентської каденції та поклав в основу свого другого терміну, після трьох місяців закликів до уряду зупинити законопроект.