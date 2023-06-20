Макрон вперше публічно оголосив, що системи ППО SAMP/T уже розгорнули в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок оголосив, що в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T франко-італійського виробництва

Макрон вперше повідомив про розгортання в Україні системи ППО SAMP/T

Про це пише Rai News, з посиланням на заяву Макрона на Паризькому авіасалоні.

"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти й життя людей", - сказав глава французької держави.

Це перше офіційне підтвердження прибуття SAMP/T в Україну після того, як про це неодноразово писали ЗМІ.

Довідково. SAMP/T - це цифровізований зенітний ракетний комплекс, який потребує лише 14 осіб на ЗРК) з чотирма пусковими уставками. Для порівняння, на американській системі Patriot кількісний особовий склад розрахунку складає 90 осіб.

Дальність знищення літаків складає 100+ км, а балістичних ракет - до 30-35 км. Висота знищення цілей - до 20 км. Маса бойової частини зенітної ракети складає 15-20 кг.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP/T перебуває на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

За оцінкою експертів, наявність таких систем на полі бою буде великою перевагою для ЗСУ.

На початку лютого в Італії повідомляли, що італо-французьку систему протиповітряної оборони SAMP/T запустять в Україні протягом семи-восьми тижнів.

У середині квітня у документах Пентагону, які злили, йшлося про те, що Україна може отримати ППО SAMP/T пізніше, ніж було обіцяно.

У середині травня італійські ЗМІ повідомляли, що Україна вже отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, який обіцяли разом передати Франція та Італія. Але офіційного підтвердження досі не було. За матеріалами Еспресо TV