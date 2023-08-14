Міністр фінансів Німеччини – за постачання Україні ракет Taurus

Голова Міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у понеділок, перебуваючи з візитом у Києві, підтримав надання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки вони допоможуть наблизити українську перемогу.

Слова Лінднера цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про підтримку Берліном Києва, очільник Мінфіну ФРН наголосив, що "Україна повинна перемогти" у повномасштабній війні, розв’язаній Росією.

"Тому з нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", – зазначив він, додавши, що уряд Німеччини прагне зробити все можливе, аби посилити військові спроможності України.

Коментуючи питання постачання Києву далекобійних ракет Taurus, Лінднер зауважив, що йдеться про стандартну процедуру – консультації із союзниками про те, якими є потреби України і як їх можливо задовольнити.

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"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу – як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше з’ясування цих питань", – підкреслив він.

Ракети Taurus належать до найсучаснішої зброї німецьких повітряних сил. За характеристиками Taurus схожа до крилатих ракет Storm Shadow, які вже надали Україні Велика Британія та Франція (де вони відомі під назвою SCALP).

Водночас ракета здатна уражати цілі ще далі, на відстань до 500 кілометрів, завдяки більш сучасному реактивному двигуну, без заходу літака у повітряний простір ворога. Taurus летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Офіційно ж у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.