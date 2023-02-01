Міністр оборони Німеччини їздив дивитися на роботу Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав підрозділ Бундесверу, на озброєнні якого є танки Leopard 2A6 - такі, як планують передати Україні.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Підрозділ базується у місті Аугустдорф у землі Північний Рейн-Вестфалія. З серпня 2022 року 203-й танковий батальйон, у складі якого близько 550 військових, є ядром багатонаціональної групи НАТО у Литві, що відповідає за захист східного флангу Альянсу.

Як повідомляють, Пісторіус поїхав з метою більше дізнатися про танки і подивитися на ефективність їхніх систем на полігоні.

25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. Як перший крок, Німеччина надасть відносно нові танки Leopard зі складу Бундесверу. У новині щодо візиту Пісторіуса в Аугустдорф не згадується, що Україні можуть віддати частину танків саме з цього підрозділу.