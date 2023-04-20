Міноборони Польщі: у межах "Рамштайну" відбудеться також зустріч танкової коаліції

Чергова зустріч танкової коаліції відбудеться у межах засідання формату "Рамштайн" 21 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт міністерства оборони Польщі.

"Конференція буде присвячена оцінці поточної військової ситуації в Україні, обговоренню масштабів підтримки Збройних сил України, а також планів і нових військових можливостей у зв'язку з цим", - зазначено у повідомленні.

Повідомляється, що у Рамштайні також планується зустріч міністрів оборони так званої танкової коаліції, у якій візьме участь і віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Сказано також, що він проведе двосторонню зустріч із британським колегою Беном Воллесом.

За даними польського Міноборони, країна є одним із найбільших донорів гуманітарної і військової допомоги Україні. Зокрема, Польща реалізує так званий навчальний пакет для ЗСУ. Загалом вона надала різноманітної військової техніки на суму понад 2,5 мільярда євро.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у межах телефонної розмови з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі обговорив надання нашій державі нової зброї та боєприпасів до неї. За матеріалами ZN.ua