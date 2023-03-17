Міжнародний кримінальний суд видав дозвіл на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив, що видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна "у контексті ситуації в Україні".

Про це інформує Radio Free Europe.

Окрім Путіна, суд видав ордер і на арешт уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової за "незаконну депортацію" українських дітей.

Як повідомляє The Guardian, судді визнали наявність "достатніх підстав вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за вчинення воєнного злочину незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій України до Російської Федерації на шкоду українським дітям".

Спершу судді розглядали можливість того, аби видати таємні ордери. Однак зрештою вони вирішили, що оприлюднення цих ордерів може "сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів".

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину - незаконного примусового переміщення українських дітей.

"Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", - цитує Костіна пресслужба Офісу.

Генпрокурор наголосив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права, однак це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості.

За матеріалами Великий Київ