Молдова отримає партію БТР Piranha від Німеччини

Збройні сили Молдови отримають партію бронетранспортерів Piranha від уряду Німеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", в понеділок оголосило міністерство оборони Молдови.

Зазначається, що перші БТР прибудуть до Молдови вже у вівторок.

Техніку передається в контексті модернізації спроможностей армії Молдови та на підставі угоди, підписаної між оборонним відомством країни та Німеччиною у жовтні 2021 року.

"Бронетранспортери будуть використовуватися у підготовці військовослужбовців, які будуть залучатися до міжнародних миротворчих місій", – уточнює відомство.

БТР Piranha – колісні 8×8/4 бойових броньовані машини виробництва швейцарської компанії Mowag, що перебувають на озброєнні багатьох країн.

У жовтні 2022 року міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін підтримає Молдову наданням військового обладнання та навчанням солдатів.

Крім того, у 2023 році оборонні витрати Молдови зростуть на 650 мільйонів леїв, або приблизно 68,2%. Кошти будуть спрямовані на купівлю системи протиповітряної оборони.

При цьому нагадаємо, що уряд Швейцарії не дозволив Німеччині та Данії передати Україні бронетранспортери та боєприпаси швейцарського виробництва.