Молдова запровадить персональні санкції проти РФ

Йдеться про заборону в'їзду, заморожування банківських рахунків та активів фізосіб, які причетні до агресії проти України.

Молдова готує персональні санкції щодо низки осіб у зв'язку з війною Росії проти України. Про це сказав Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю молдавській службі Радіо Свобода.

Він зазначив, що Молдова почала поступово приєднуватися до європейських санкцій проти РФ і за кілька тижнів оголосить санкції проти низки осіб.

"Йдеться переважно про заборону в'їзду, заморожування банківських рахунків та активів фізосіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України", - сказав Попеску.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалене, але продовжується робота над юридичними деталями.

При цьому Попеску не назвав осіб, які можуть потрапити до списку санкцій, зазначивши лише, що йдеться про "близько 25 осіб" і приблизно половина з них - громадяни РФ.

За його словами, на початку березня ЄС закликав Кишинів приєднатися до персональних санкцій, застосованих Євросоюзом у зв'язку з війною Росії проти України та порушенням прав людини.

Ніку Попеску додав, що пізніше Молдова "приєднається і до інших пакетів санкцій".