МЗС Китаю не має інформації про можливу зустріч Зеленського та Сі

Міністерство закордонних справ Китаю не володіє інформацією про можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай у питанні України підтримує комунікацію з усіма сторонами, включаючи Україну. Стосовно поставленого питання, у нас немає інформації, яку ми могли б надати», - заявила речниця китайського МЗС, коментуючи запрошення Зеленським лідера Китаю відвідати Україну.

При цьому, вона не сказала нічого про саму можливість візиту Сі до Києва чи ймовірність переговорів глав України й Китаю в іншому форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.