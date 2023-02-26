На аеродромі "Мачулищи" в білорусі пролунало 2 вибухи: пошкоджено російський літак і снігоприбиральна техніка

На білоруському військовому аеродромі в Мачулищах сьогодні пролунало декілька вибухів.

За інформацією Об'єднання силовиків Білорусі BYPOL, сьогодні вранці на аеродромі, який знаходиться у 12 км від Мінська, пролунало два вибухи. Пошкоджений військово-транспортний літак та снігоприбиральна техніка.

В районі аеродрому спостерігається велика кількість військових та екіпажі ДАЇ, які перевіряють усі автомобілі.

Телеграм-канал "МотолькоПомоги" із посиланням на власні джерела додає, що з 08:00-09:30 місцеві чули два вибухи та, вірогідно, ще один вночі.

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