На Росію чекають "величезні дипломатичні витрати" у разі відмови продовжити зернову угоду

Росію очікують "величезні дипломатичні витрати", якщо термін дії "зернової угоди" не буде продовжено.

Термін закінчується в понеділок, 17 липня.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише CBS News.

"Якщо Росія вийде з цієї ініціативи, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулася від забезпечення країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії необхідним їм продовольством за доступними цінами", - заявив він.

За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну доведеться зробити вибір.

"І я думаю, що надалі це коштуватиме Росії величезних дипломатичних витрат. Тож Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями з цього питання", - заявив Салліван.