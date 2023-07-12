НАТО не може наразі запропонувати Україні терміни вступу до Альянсу - прем'єр Естонії

Запропонувати Україні терміни вступу до НАТО наразі неможливо, оскільки це пов'язано із закінченням війни, заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

За словами Каллас, суперечки на саміті НАТО у Вільнюсі щодо обіцянок, які даються Україні, показують, що країни-члени Альянсу дуже серйозно ставляться до цього питання.

"Важливо розуміти, що настільки гарячі суперечки з цього приводу показують, що й наші великі союзники теж дуже серйозно ставляться до цих слів, що це не просто слова, але що їм також доведеться перетворити ці слова на справи. І тому вони ставляться до цього дуже і дуже серйозно", - сказала Каллас у вівторок естонським журналістам після ухвалення підсумкового документа саміту НАТО у Вільнюсі.

"Звичайно, я також розумію фрустрацію президента України Володимира Зеленського, тому що він теж хоче жити спокійно, як живемо спокійно ми, перебуваючи в НАТО. Але це стільки, скільки ми можемо запропонувати зараз", - прокоментувала вона критику українського президента щодо рішення не оголошувати терміни вступу України до НАТО.

За словами Каллас, запропонувати Україні терміни вступу до НАТО неможливо, оскільки це пов'язано із закінченням війни. "Ніхто не хоче безпосередньо вступати у війну, ніхто не хоче поширювати (на Україну - ред.) гарантії за статтею 5 (про колективну оборону в Північноатлантичному договорі), поки йде війна. І тому це пов'язано із закінченням війни, і тому не можна зафіксувати це на папері, тому що тоді довелося б визначити, як закінчиться війна, коли закінчиться війна, а ми цього насправді не знаємо", - сказала очільниця естонського уряду.

"Що ми можемо зробити для того, щоб покласти край цій війні, так це підтримувати Україну, щоб вона змогла організувати свою власну оборону, щоб вона справді витіснила росіян на їхню територію - це те, що ми можемо зробити", - додала Каллас.

Вона наголосила, що для Естонії важливо, що підсумковий документ саміту містить слово "запрошення" та в ньому чітко прописано слово "шлях", практичні кроки, практична дорожня карта для України, як стати членом Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО проходить 11-12 липня у столиці Литви. У вівторок до Вільнюса також прибув Президент Володимир Зеленський.