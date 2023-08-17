НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії - Столтенберг

Тільки українці можуть визначати умови переговорів з Росією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.

"Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена - ред.) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберга, відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО.

Він також додав, що тільки Україна може визначати умови переговорів.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав генсек НАТО.