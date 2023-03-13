Названо лауреатів премії "Оскар 2023"

У ніч із 12-го на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії "Оскар 2023". Повний перелік переможців опубліковано на сайті премії.

Тріумфатором премії став комедійний бойовик "Все завжди та водночас" – його представили в 11 номінаціях, він здобув нагороду в семи з них. Загалом оголосили переможців у 24 номінаціях.

Список лауреатів:

"Найкращий фільм" – "Все завжди та водночас";

"Найкращий актор" – Брендан Фрейзер ("Кит");

"Найкраща актриса" – Мішель Єо ("Все завжди та водночас");

"Найкраща режисерська робота" – "Все завжди та водночас" Дена Квана і Деніела Шайнерта;

"Найкраща актриса другого плану" – Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди та водночас");

"Найкращий актор другого плану" – Ке Х'ю Кван ("Все завжди та водночас");

"Найкраще документальне кіно іноземною мовою" – "Навальний";

"Найкращий документальний короткометражний фільм" – "Заклиначі слонів";

"Найкращий анімаційний фільм іноземною мовою" – "Піноккіо Гільєрмо дель Торо";

"Найкращий анімаційний короткометражний фільм" – "Хлопчик, кріт, лисиця та кінь";

"Найкращий міжнародний художній фільм" – "На Західному фронті без змін";

"Найкращий ігровий короткометражний фільм" – "Ірландське прощання";

"Найкращий адаптований сценарій" – "Говорять жінки";

"Найкращий оригінальний сценарій" – "Все завжди та водночас";

"Найкращі візуальні ефекти" – "Аватар: шлях води";

"Найкращий монтаж фільму" – "Все завжди та водночас";

"Найкраща пісня до фільму" – "На Західному фронті без змін";

"Найкращий оригінальний саундтрек" – Naatu Naatu ("RRR: Вставай. Ричі. Протестуй").

За матеріалами Гордон.

