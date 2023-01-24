Нідерланди планують придбати для України 18 танків Leopard 2 - Рютте

Марк Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Уряд Нідерландів розглядає можливість купівлі вже орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб потім подарувати їх Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2 - ред.) в оренду (у Німеччині - ред.), отже, ми можемо їх купити. Отже, ми можемо їх подарувати (Україні)", - пояснив він.

Рютте зазначив, що якщо купівля танків Україні має сенс у більшому пакеті з іншими державами, такими як Фінляндія та Португалія, то "ми готові розглянути це питання".

Водночас прем'єр Нідерландів наголосив, що рішення ще не ухвалене. За матеріалами ТСН.ua