Німеччина і Кіпр об'єднають зусилля, щоб російські олігархи не обійшли санкції, - Бербок

Кіпр і Німеччина зроблять усе, щоб російські олігархи не могли обійти європейські санкції, накладені на них через російську агресію проти України.

Про це заявили міністри закордонних справ ФРН Анналена Бербок і Кіпру Іоанніс Касулідес на спільному брифінгу в Берліні 9 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Бербок підкреслила важливість дев'яти пакетів санкцій ЄС, які крок за кроком перекривають повітря військовій економіці Росії.

"Для того, щоб це насправді сталося, не повинно бути "дірок" і можливостей обходу санкцій. Треба разом не допустити, щоб, зокрема, російські олігархи через задні двері мали доступ до європейського фінансового ринку", - сказала вона.

Бербок додала: "Для того, щоб ця війна завершилася перемогою України, ми посилюємо нашу військову допомогу передачею БМП Marder і системи ППО Patriot".

Касулідес наголосив своєю чергою на важливості єдності ЄС у ставленні до РФ. "Ми відкриті для всебічної співпраці з ФРН щодо обміну всією наявною інформацією про осіб (з Росії), які намагаються обходити санкції і використовують для цього Кіпр", - сказав глава МЗС острівної середземноморської країни.

Основною темою розмови була внутрішня ситуація на Кіпрі. Бербок висловила чітку підтримку Нікосії в територіальному спорі з Туреччиною. Вона назвали ідеї щодо рішення конфлікту на засадах принципу "дві країни" таким, про які не може бути й мови, ситуація може бути вирішена лише так, як визначила ООН. Німеччина, яка сама кілька десятків років була розділеною країною, розуміє біль Кіпру як ніхто, сказала дипломат.

У квітні Кіпр офіційно запустив процедуру позбавлення громадянства чотирьох мільярдерів і 17 членів їх сімей, які отримали "золоті паспорти" та потрапили під санкції Євросоюзу через війну РФ в Україні.