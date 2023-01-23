Німеччина не виключає постачання танків Україні, тривають консультації - речник уряду

У Німеччині продовжують зважувати можливості передачі Україні основних бойових танків, але змушені брати до уваги і настрої населення.

Про це сказав речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Німеччина надає дуже потужну допомогу, зокрема військову. Ми не залишимо українців - це офіційна позиція... Ми продовжуємо консультації. Федеральний уряд не виключає постачання танків Leopard. Ми просто ще не вирішили", - підкреслив Гебештрайт.

Наразі, за його словами, йдеться про "подальший якісний крок" і "це не стане питанням кількох місяців". Тут є аргументи "за" і є аргументи за продовження дискусії, сказав речник і закликав не "спрощувати" цю дискусію, щоб виглядало так, що всі, мовляв, за постачання танків Leopard і одна лише Німеччина проти.

"Є ті, хто критикує, вимагає діяти швидко, але відповідальність за зроблені кроки нестимуть ті уряди, які ухвалюють рішення", - зауважив Гебештрайт.

Він визнав, що важливу роль у рішеннях німецького уряду відіграє публічна дискусія, і підкреслив, що "громадськість має бути залучена до дискусії".

У Німеччині кількість тих, хто підтримує постачання Україні важкої зброї, та тих, хто проти, приблизно однакова. На переконання урядового речника, позиція канцлера є виваженою і добре сприймається народом.

Тим часом у країні та поза її межами тиск на канцлера зростає. Якщо на міжнародній арені це тиск від таких партнерів, як Польща, то всередині - опозиційні консерватори та партії власне правлячої коаліції, зокрема, "Зелені". Членкиня цієї партії, міністр закордонних справ Анналена Бербок напередодні заявила в Парижі, що Берлін не буде стояти на шляху тих країн, які захочуть передати Україні свої Leopard 2. Втім у понеділок у Брюсселі вона не повторила цю позицію, коли журналісти запитали її про це, зауваживши лише, що "якщо українці програють цю війну, України не буде", тож треба допомогти Україні.

Гебештрайт повторив, що Берлін досі не отримував офіційний запит з Варшави щодо дозволу передати танки, які стоять на озброєнні польської армії. Коли такий запит надійне, він буде розглянутий відповідно до процедур.