Німеччина планує виділяти щорічно 5 млрд євро на військову підтримку України

Уряд Німеччини планує до 2027 року щорічно надавати Україні військову допомогу на суму 5 мільярдів євро на рік. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час перебування у Києві 14 серпня, на спільному брифінгу із міністром фінансів України Сергієм Марченком.

"Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер", - сказав Лінднер, уточнивши, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, допомога Німеччини склала 22 мільярди євро, передає Forbes.

Лінднер уточнив, що рішення про щорічну військову допомогу ще має затвердити парламент Німеччини.

Також між міністерствами фінансів Німеччини та України був підписаний меморандум про допомогу й консультації німецьких спеціалістів щодо управління холдингами, наглядової діяльності, приватизації державних компаній та митних процесів.

Нагадаємо, що у липні канцлер Німеччини Олаф Шольц вже заявляв про програму військової підтримки України до 2027 року, але не уточнював деталей - лише суму у 19 мільярдів євро. Нещодавно Німеччина оголосила про чергову партію військової допомоги Україні, що включала дві пускові установки Patriot. За матеріалами ZN.ua