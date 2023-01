Низка потужних вибухів сталася в ніч проти неділі на об'єктах військової інфраструктури в Ірані

Атаковані склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, лунали вибухи й у самому Тегерані, передає BBC.

Іран постачає дрони Росії, якими та б'є по Україні. Також, за даними США, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети. За повідомленням агентства ІРНА, у місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан спалахнув великий завод з виробництва моторних мастил.

Новинне агенство Tasnim повідомляє, що атаки безпілотників зазнав також завод з виробництва боєприпасів у центральній провінції Ісфахан.

Повідомляють також про вибух на авіабазі у місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи й пожежі в містах Хамадан (захід країни) та Решт, що на півночі.

Звуки вибухів чули і в Тегерані, за словами місцевих жителів, атаковані урядові будинки. Очевидці повідомляють, що у небо над іранською столицею підняли літаки. Станом на зараз точних даних про жертв і постраждалих немає, як і офіційної інформації від іранської влади.

#BREAKING Several Isfahan citizens told @IranIntl they have heard at least "three or four explosions".

Meanwhile, Telegram channels affiliated to IRGC are sharing this video with the caption "the moment a drone hits the Iranian Defense Ministry's ammunition facility in Isfahan". pic.twitter.com/tb9tHJOCKq

- Iran International English (@IranIntl_En) January 28, 2023

У міністерстві оборони Ірану підтвердили атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані. "Ввечері 28 січня 2023 року близько 23:30 здійснили невдалу атаку з використанням безпілотників на один з центрів міноборони, - йдеться в заяві відомства. - Один з них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули".

According to some reports, the air defenses of Iran's traditional army and the IRGC have been put on high alert amid a horrible fire in a factory near Tabriz (the video below) and unconfirmed reports of explosions and fires in Karaj, Tehran and Hamadan.https://t.co/WxKcN5ZtnA pic.twitter.com/GSHmTkcKqS

- Iran International English (@IranIntl_En) January 29, 2023

За словами іранських військових, дах будівлі отримав "незначні ушкодження". Якій країні належать безпілотники, що атакували іранський військовий об'єкт, влада Ірану поки що не говорить. Ісфахан - центр однойменної провінції, розташований за 330 кілометрів на південь від Тегерана.

Як стверджує арабський новинний телеканал Al Arabiya, Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію на території Ірану з метою знищення його військової промисловості.

Ізраїль не коментує цю заяву.

Джерело: BBC