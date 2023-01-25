Норвегія також має намір передати Україні Leopard - Міноборони

Влада Норвегії хоче передати Україні сучасні танки Leopard 2, аби допомогти їй відбити російську агресію.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам, пише NRK.

"Танки зараз дуже потрібні. Норвегія та її уряд підтримують передачу танків Україні. Норвегія має бути залучена до цього, - сказав Грам.

Він додав, що йдеться про танки Leopard 2A4, які дещо відрізняються від тих, які погодилася передати Україні Німеччина.

При цьому міністр не уточнив скільки саме танків Норвегія готова направити в Україну.

"Це слід підтримати навчанням українських військових та фінансовою підтримкою. Загалом ми маємо підтримати Україну в її обороні всім можливим, - зазначив міністр.

За даними місцевих ЗМІ, уряд Норвегії обговорює передачу Україні до 8 танків Leopard з наявних у неї 36. Уряд також має закупити нові танки замість переданих Україні.

Раніше в Міноборони Іспанії підтвердили наміри щодо передачі Україні Leopard.

25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення надати ЗСУ основні бойові танки Leopard 2. За матеріалами Слово і Діло.