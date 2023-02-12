Новим президентом Кіпру став колишній очільник МЗС

На Кіпрі 12 лютого добігли кінця президентські вибори, переможцем яких став колишній міністр закордонних справ країни Нікос Христодулідіс.

Про це повідомляє The Guardian.

"Нікоса Христодулідіс, колишній міністр закордонних справ, був обраний восьмим президентом Кіпру, перемігши професійного дипломата Андреаса Мавроянніса у напружених перегонах із високими ставками", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Христодулідіс здобув майже 52% голосів.

"49-річний Христодулідес набрав 51,92% голосів, порівняно з 48,09% його опонента, якого підтримала ліва партія AKEL. Всього 15 041 бюлетень відокремив переможця, що програв", - підкреслюють журналісти.

Андреас Маврояніс, колишній головний переговорник на мирних перемовинах із турками-кіпріотами, вже визнав свою поразку.

"Сьогодні ввечері добігла кінця довга, але чудова подорож. Це дало мені можливість познайомитися з тисячами людей і надіями та мріями про нашу країну", - зазначив він.

Христодулідіс, який балотувався як незалежний кандидат, був підтриманий групами, які займають відверто ворожу позицію щодо переговорів щодо возз'єднання середземноморського острова, східна частина якого населена турками та не перебуває під контролем визнаного більшістю країн світу уряду Кіпру, зауважує The Guardian. Відтак для багатьох його перемога розбила надії на те, що в найближчому майбутньому буде знайдено вирішення багаторічної суперечки, внаслідок якої Кіпр, найсхідніша держава ЄС, виявився розділеним.

"Сьогодні кіпріоти-греки проголосували за уряд з яскраво вираженими націоналістичними тенденціями. Навряд чи найближчим часом підтримуватиметься двогромадна, двозональна федерація, а це означає, що це, ймовірно, буде ще однією втраченою можливістю", - сказала Клеопатра Кітті, радниця із кіпрської політики в афінському аналітичному центрі Eliamep.