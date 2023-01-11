Обмеження цін на російську нафту коштує Кремлю $172 млн на день - Bloomberg

Унаслідок обмеження ціни на сиру нафту Росія втрачає $172 млн щодня. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, опублікованому 11 січня.

Журналісти посилаються на звіт Гельсінського центру досліджень енергетики і чистого повітря (CREA).

Провідний аналітик CREA Лаурі Мюллівірт зазначив, що вплив заборони експорту нафти й обмеження цін виявився "таким значним", як і очікували.

За даними організації, 5 лютого, коли обмеження поширять ще й на нафтопродукти, Росія втрачатиме ще більше - $280 млн на день.

За даними CREA, подальше зниження верхньої межі - до $25-35 за барель із $60 - буде як і раніше перевищувати витрати на видобуток і транспортування нафти, але скоротить доходи РФ від експорту нафти щонайменше ще на €100 млн на день ($107 млн). Мюллівірт додав, що необхідно знизити цінову стелю до рівня, який позбавить Кремль можливості отримувати оподатковуваний прибуток.