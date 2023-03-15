Однопартійці Десантіса у Конгресі США розкритикували його заяви про Україну

Сенатори США від Республіканської партії розкритикували нещодавні заяви свого однопартійця та можливого кандидата у президенти Рона Десантіса стосовно того, що "військова допомога - не в інтересах Вашингтона". Про це повідомляє CNN.

14 березня 2023 року Десантіс назвав війну Росії на знищення України "територіальною суперечкою" та заявив, що США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволить ЗСУ проводити наступальні операції вглибині території Росії. На його думку, підтримка України не є "життєво важливим" інтересом США.

Така низка заяв викликала обурення серед конгресменів, які не підтримали слова Десантіса.

Сенатор США від штату Техас Джон Корнін сказав, що він був "дещо здивований", дізнавшись про позицію Десантіса, зазначивши, що вона "викликає запитання".

"Я маю на увазі, що губернатор Десантіс - ветеран. Він розумний хлопець. Я вважаю, що він був дуже хорошим губернатором, і я не розумію його слова, що Україна не важлива для Сполучених Штатів", - сказав він.

Сенатор від штату Південна Дакота Джон Тьюн зазначив, що він не згоден з Десантісом, "проте серед членів нашої партії існує розмаїття думок. Він не один такий".

"Імовірно, у 2024 році на нашому боці будуть інші кандидати, які, можливо, розділять такий погляд, і, звичайно, його дотримується [частина] республіканців у всій країні", - сказав Тьюн.

Водночас, на його думку, більшість американців усвідомлюють, наскільки важливо, "щоб Україна дала відсіч Росії та припинила цю агресію, і вони були суверенною країною".

Сенатор від Флориди Марко Рубіо своєю чергою не погоджується з твердженням Десантіса щодо "територіальної суперечки": "Тільки тому, що хтось заявляє права на щось, не означає, що це йому належить".

Рубіо також вирішив провести аналогію зі США у ролі агресора: "Це "територіальна суперечка" не більше, ніж це було б нею, якби Сполучені Штати вирішили, що вони хочуть вторгнутися в Канаду або захопити Багами".

Сенатор Майк Крапо з Айдахо заявив, що США мають надавати Україні фінансову підтримку, оскільки, "якщо ми зараз не втримаємо лінію в Україні, ми просто побачимо, як проблема пошириться на інші європейські країни".

11 листопада 2022 року Трамп офіційно оголосив про свій намір балотуватися до Білого дому на виборах у 2024 році.

14 грудня Десантіс випередив на 23% Трампа в опитуваннях Республіканської партії щодо праймеріз 2024 року за висування до Білого дому від політичної сили. Після перемоги Десантіса Трамп сказав, що той є "пересічним губернатором, позбавленим лояльності". Він заявив, що губернатор Флориди - це "політичний легковаговик", який "прийшов до нього у відчайдушному стані", коли балотувався на перший термін у 2017 році. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ