Орбан: Забудьте про членство України в НАТО, це нереалістично

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО, Орбан сказав, що ця історична нагода була втрачена на Бухарестському саміті у 2008 році. Зараз, за його словами, Росія стала настільки сильною, що вступ України в НАТО неможливий.

"Цього вікна можливостей більше немає. Ми не можемо зробити цього. Ми не можемо допустити мати такий довгий кордон між Росією та Україною, яка входить до НАТО. Це означало б негайну війну, небезпеку для всіх нас. Навіть для Сполучених Штатів", – сказав прем'єр-міністр Угорщини.

"На цей момент це нереалістична пропозиція, тому ми повинні забути про це", – додав Орбан.

Натомість він запропонував домовитись з РФ про мир, виключивши вступ України в НАТО.

"Ми повинні говорити зовсім протилежне. Ми повинні домовитись з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку, суверенітет України, але не членство у НАТО", – сказав Орбан.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.

У МЗС України із сарказмом відреагували на заяви Орбана.

У цьому ж інтерв'ю Орбан заявляв, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".