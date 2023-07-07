Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter.

- Вітаю визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів, - написав він.

Президент подякував Нідерландам також з "за сильну та комплексну підтримку нашої держави у боротьбі за майбутнє України та всього вільного світу".

Напередодні Голодомор 1932-1933 років визнала геноцидом Словаччина. В цілому це визнали вже понад два десятки держав світу, серед яких Франція, Хорватія, Словенія, Люксембург, Хорватія, Великобританія та депутати Європарламенту.