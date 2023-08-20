Папа Римський закликав молитися за Україну, "яка страждає вже тривалий час"

Під час традиційної зустрічі з паломниками Папа Франциск згадав про Україну, закликавши молитися за неї, передає офіційне видання Ватикану Vatican News, пише УНН.

Наприкінці традиційної недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск висловив занепокоєння ситуацією в Нігері, закликавши молитися за всі народи, що страждають від насильства та війн, окремо закликавши молитися за Україну.

Промовляючи після проказування молитви "Ангел Господній" до прочан, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, а також до всіх, хто слухав його за посередництвом засобів комунікації, Папа Франциск, серед іншого, закликав молитися за Україну та не забувати про її тривалі страждання.

"Дорогі браття й сестри, я із занепокоєнням слідкую за тим, що відбувається у Ніґері. Приєднуюся до заклику єпископів на підтримку миру в країні та стабільності в регіоні Сахелю. Супроводжую молитвами зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоби якнайшвидше знайти мирне вирішення для добра всіх. Молімося за дорогий нігерський народ. Молімося про мир для всіх народів, поранених війнами та насильством. Особливо молімося за Україну, яка страждає вже тривалий час", - зазначив понтифік.